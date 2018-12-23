المغرب.. تفاصيل جديدة عن مقتل السائحتين

كشفت السلطات المغربية الأحد تفاصيل جديدة تتعلق بقتل سائحتين تحملان الجنسيتين النرويجية والدنماركية في منطقة إمليل جنوب المغرب الأسبوع الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب بوبكر سبيك إن المتورطين قرروا تنفيذ العملية الأربعاء 12 كانون الأول/ديسمبر، وصوروا فيديو يبايعون فيه تنظيم داعش بعدها بيومين، فيما جرت عملية القتل ليلة الأحد 16 كانون الأول/ديسمبر.

وأكد سبيك في حديث متلفز عرضته القناة الثانية المغربية وأورده موقع أصوات مغاربية أن المتهمين خططوا لتنفيذ "العملية الإجرامية بمنطقة إمليل، دون أن يكون لهم سابق علم بهوية المستهدفين بها".

وأشار إلى أن المتهمين رغم مبايعتهم داعش لكنهم لم ينسقون مع هذا التنظيم المتشدد، كما لم يربطهم اتصال بشخص أجنبي، ولم يكن ضمنهم أي شخص عائد من بؤر التوتر على غرار سوريا.

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وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة المغربية أعلنت الجمعة الماضي اعتقال تسعة أشخاص في مدن متفرقة للاشتباه في علاقتهم بالمتورطين في قتل السائحتين.

والضحيتان هما لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عاما)، وصديقتها النروجية مارين أولاند (28 عاما). وتوجهتا معا لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب.

المصدر: أصوات مغاربية