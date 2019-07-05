بنين تصعق المغرب بركلات الترجيح

بات المنتخب المغربي أول المغادرين من دور الستة عشر، بعد خسارته من منتخب بنين بركلات الترجيح.

وتأهل المنتخب البنيني لدور الثمانية (ربع النهائي) بعد فوزه على منتخب المغرب في مباراة امتدت إلى أكثر من 120 دقيقة.

وفاز منتخب بنين بركلات الترجيح بأربعة اهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات الدور الـ16 (ثمن النهائي) لكأس الأمم الإفريقية في طبعتها الثانية والثلاثين بالقاهرة.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، كان المنتخب البنيني هو المبادر في التسجيل.

وسجل اللاعب مواز أديليهو الهدف الأول لمنتخب بنين في الدقيقة 53 من عمر المباراة، فيما سجل يوسف النصيري هدف التعادل في الدقيقة 75.

وأضاع اللاعب المغربي حكيم زياش ضربة جزاء لفريقه في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 95، حيث اصطدمت بالقائم.