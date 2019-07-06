المغربي العربي إلى أولمبياكوس اليوناني

انضم المهاجم المغربي يوسف العربي إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني لمدة ثلاث سنوات، كما أعلن الأخير من دون الكشف عن قيمة الصفقة.



ودافع العربي (32 عاما)، عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية، وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في مايو الماضي.



وبدأ العربي مسيرته مع كاين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى 2011. وانتقل إلى الهلال لموسم واحد، وبعدها إلى غرناطة الإسباني الذي خاض في صفوفه 130 مباراة، وسجل 44 هدفا قبل أن يتركه عام 2016.



وخاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا.

