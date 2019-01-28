'المعجزات تحصل'.. دب يرعى طفلا مفقودا

توارى عن الأنظار ليومين، في ظروف جوية قاسية، لكن لحسن حظه كان هناك من يرعاه.

كيسي هاثاواي طفل أميركي عمره ثلاث سنوات غاب عن عائلته في ولاية نورث كارولاينا قبل أيام، ثم عثر عليه فريق إنقاذ وسط الأدغال مساء الخميس في مقاطعة كريفين.

مروحيات وطائرات مسيرة وغواصون ومئات المتطوعين شاركوا في حملة البحث عن الطفل المفقود.

وبسبب ظروف الطقس القاسية، تم تأجيل حملة الإنقاذ لبعض الوقت، لكن الطفل استطاع الصمود حتى تم الوصول إليه وسط الأشجار الكثيفة.

كان يشعر بالبرد لأنه لم يضع ما يكفي من الملابس عندما كان يلعب بحديقة منزل جدته، قبل اختفائه.

وبعد عودته سالما، أخبر الطفل الشرطة وعائلته أن دبا كان يرعاه طوال فترة غيابه.

عمته بيرنا قالت في تصريحات إن "المعجرات تحصل".