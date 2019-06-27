المعارضة التركية تحتفل بفوزها في انتخابات اسطنبول

يتسلم رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، الخميس، منصبه بعد أربعة أيام على فوزه في انتخابات الإعادة التي شهدتها المدينة.

وتجمع مئات من مؤيدي إمام أوغلو، مرشح المعارضة الذي تمكن من هزيمة مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، في اسطنبول احتفالا بالحدث.

وكان إمام أوغلو قد حصل على 54.21 في المئة من الأصوات بفارق يزيد عن 806 آلاف صوت عن يلدريم، وشكل فوزه أكبر انتكاسة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان خلال 17 عاما.

وكان إمام أوغلو قد فاز في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس الماضي، لكن لجنة الانتخابات قررت إلغاء نتائجها وإجراء انتخابات جديدة.