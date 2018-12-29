راديو سوا - رشا الأمين

دعا رئيس الجبهة العربية صالح المطلك القوى السياسية إلى عدم تبني مواقف الدول الإقليمية وتغليب مصلحة العراق العليا على كل المصالح الضيقة.

وانتقد المطلك في حديث لــ "راديو سوا" مطالب عدد من القوى السياسية بإخراج القوات الأميركية من العراق على خلفية زيارة الرئيس دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار الأسبوع الماضي لمشاركة الجنود الأميركيين الاحتفال بأعياد الميلاد.

وقال المطلك إن تلك المواقف "ردود فعل وبعضها صدى إيراني يخشى اقتراب القوات الأميركية من حدوده".

وأكد ضرورة مواصلة التعاون العراقي الأميركي لمحاربة تنظيم داعش وهو "عدو خطير تغلغل في العراق وسوريا، لكن خطرة عالمي وقد يصل إلى أي دولة"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون العلاقة بين بغداد وواشنطن مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة.

ورغم إقرار المطلك بأن زيارة الرئيس ترامب تفتقر لأي دبلوماسية وهي مفاجئة وتجريح لبعض القادة العراقيين، لكنه لا يراها سببا في مطالبة بعض القوى بإنهاء التواجد العسكري في العراق.

وأضاف أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يتعرض إلى ضغوط إقليمية وخارجية للتأثير على قراراته، وهو ما جعله يُحرج في كيفية لقاء الرئيس الأميركي بعيدا عن مركز الحكومة.

وفي ظل استمرار الأزمة السياسية بشأن مرشحي الوزارات الأمنية، أكد المطلك الاستعداد لتغيير مرشح القائمة الوطنية لوزارة الدفاع فيصل الجربا، في حال طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم مرشح جديد.

وزاد أن منصب وزير الدفاع هو من حصة القائمة الوطنية لا المكون السني وهي تمتلك ثلاثة مرشحين جاهزين للعرض في حال طلب من القائمة ذلك، وهم اللواء الركن حامد المطلك ومهند البياتي وكامل الدليمي.