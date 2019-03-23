المصلون يعودون إلى مسجد النور

عاد المسلمون السبت إلى أكبر مسجد في مدينة كرايستشيرش في جنوب نيوزيلندا بعد الاعتداء الذي استهدف مصلين خلال صلاة الجمعة في 15 آذار/مارس وأسفر عن مقتل 50 منهم، في أول بادرة لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد ثمانية أيام على المجزرة.

وسمح لمجموعات صغيرة من المصلين بالدخول إلى مسجد النور حوالي ظهر السبت. وقال سيد حسن المتطوع في المسجد "نستقبل مجموعات من 15 شخصا في آن، فقط للعودة إلى وضع طبيعي نوعا ما".

وأضاف "لا يسعني في الوقت الحاضر أن أقول متى سيكون من الممكن العودة إلى الطبيعة".

ولم يشأ مسؤولو المسجد في الوقت الحاضر الإدلاء بأي تعليق.

وكانت الشرطة قد أغلقت مسجد النور لأسباب أمنية ولدواعي التحقيق، بعد قيام الأسترالي برينتون تارنت، العنصري المؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض، بإطلاق النار في مسجدين من المدينة.

وكانت واجهة المسجد خالية السبت من أي آثار رصاص وقد أعيد طلاء الجدران. وفي الداخل كان المصلون واقفين بهدوء وتأثر.

وجهد العمال في الأيام الماضية على إصلاح الجدران وإخفاء آثار الرصاص الكثيرة عليها وتنظيف الأرضية الملطخة بالدماء.

وأثارت المجزرة التي بثها منفذها مباشرة عبر فيسبوك صدمة كبرى في البلد المعروف بتسامحه ومستوى الجريمة المتدني فيه.

وبعد أسبوع بالتمام على الاعتداء، رُفع الأذان في أرجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي ووقف الآلاف بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون والمصابون دقيقتي صمت في ذكرى الضحايا.