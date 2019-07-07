وزير التموين المصري: سنخفض أسعار الأرز

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي الأحد إن أسعار الأرز في السوق المحلية سيتم تخفضيها خلال الفترة المقبلة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي احتياجات البلاد حتى 15 أكتوبر.

وتراجع احتياطي الأرز في مصر بعد أن كانت كمياته تكفي الاستهلاك حتى نهاية ديسمبر.

ونقلت الوكالة عن المصيلحي قوله إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي احتياجات البلاد لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.

وأضاف أن مصر اشترت 3.26 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.