المركبات الآلية تقتحم خدمات التوصيل

تجري شركة "يوديلف" تجربة مع مجموعة متاجر "والمارت" في الولايات المتحدة لتوصيل الطلبات للمنازل عبر استخدام مركبات ذاتية القيادة.

وتعد هذه التجربة الثانية للشركة إذ قامت خلال العام الماضي بتجربة توصيل الطلبات مع مجموعة أسواق تجارية في مدينة أوكلاهوما، وأجرت 1200 عملية توصيل.

وأعلنت "يوديلف" أنها ستشغل 100 مركبة ذاتية القيادة خلال عام 2019 في مجال إيصال الطلبات، حين يتم طرح الجيل الثاني من هذا النوع من المركبات.

ويتوقع أن تحتدم المنافسة خلال الفترة المقبلة في مجال صناعة توصيل الطلبات، إذ تشير التقارير إلى أن الأميركيين سينفقون بحدود 100 مليار دولار على مشتريات البقالة والبضائع الاستهلاكية.

وكانت شركة فورد قد أعلنت مؤخرا أنها تعمل على تطوير مركبات آلية ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات، فيما تعمل نيرو وهي شركة يديرها متقاعدان من غوغل على توصيل الطلبات في مركبات ذاتية القيادة أيضا في ولاية أريزونا.