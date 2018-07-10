المرصد: 27 قتيلا من قوات النظام في اللاذقية

قتل عدد من أفراد القوات النظامية السورية والمسلحين الموالين لها في هجوم مباغت شنته فصائل المعارضة في محافظة اللاذقية غربي البلاد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وانتهى الهجوم بسيطرة الفصائل على قرية العطيرة القريبة من الحدود مع تركيا، حسب المرصد.

وطردت الفصائل، وفق المرصد، قوات النظام من نقاط مراقبة تابعة لها خلال الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 40 عنصرا من القوات النظامية والمقاتلين الموالين لها.

وقتل أيضا جراء الاشتباكات ستة من عناصر المعارضة.

وردا على الهجوم، شنت طائرات حربية الثلاثاء غارات ضد مواقع الفصائل المعارضة في المنطقة، وفق المرصد.

وتسيطر فصائل معارضة وإسلامية على منطقة محدودة في ريف اللاذقية الشمالي تندرج ضمن اتفاقية خفض التوتر في سورية بموجب محادثات أستانا التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران.