المرصد: مقتل 20 طفلا في غارات على ريف حلب

قتل 36 شخصا بينهم 20 طفلا وسبع نساء في بلدة أورم الكبرى بريف حلب خلال يوم من الغارات التي شنها النظام السوري تمهيدا لعملية عسكرية، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن أعداد القتلى في الغارات التي نفذتها طائرات القوات الحكومية "قابلة للزيادة لوجود عشرات الجرحى والمفقودين".

وأضاف في بيان أن الغارات أدت إلى "إحداث دمار وأضرار جسيمة في البنى التحتية وممتلكات مواطنين".

وتهدف العملية العسكرية التي تمهد لها القوات النظامية إلى استعادة السيطرة على الطرق الرئيسية الواصلة بين اللاذقية وحلب ودمشق، حسب المرصد.

وتشن طائرات القوات الحكومية في الأيام القليلة الفائتة غارات على مناطق عدة بمحافظات حلب وحماة وإدلب.

والمحافظات الثلاث في شمال غرب سورية هي آخر المناطق الكبرى التي لا تزال في أيدي فصائل معارضة تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد أن استعادت الحكومة المنطقة المحيطة بدمشق وجنوب غرب البلاد في وقت سابق هذا العام.