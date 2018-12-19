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المرصد: داعش قتل 700 سجين في شرق سوريا

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب داعش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء إن تنظيم داعش "أعدم" نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها قوات سورية الديموقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي.

واشتبكت قسد التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع داعش هناك لشهور بدعم جوي أميركي ومساعدة قوات خاصة.

وقال مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي داعش لا يزالون في الجيب وبينهم كثير من الأجانب.

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