المرصد السوري: التحالف الدولي يشن غارات ضد داعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التحالف الدولي لمحاربة داعش بدأ حشد قوات على تخوم محافظة دير الزور، آخر جيب للتنظيم في منطقة شرق الفرات شرقي سورية.

وقال المرصد إن قوات التحالف شنت قصفا عنيفا بالمدافع والطائرات الحربية في مدينة هجين، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت "مفخختين أرسلهما داعش لتفجيرهما في منطقة البحرة"، ما أدى إلى تفجيرهما ومقتل من بداخلهما.

وقال المرصد إن تعزيزات عسكرية من التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية (قسد) وصلت إلى خطوط التماس في منطقة دير الزور استعدادا لعملية عسكرية ضد داعش.

وأضاف المرصد أن "نحو 300 مقاتل من القوات الخاصة التابعة لقوات سورية الديمقراطية بالإضافة إلى 12 عربة عسكرية أميركية من نوع همر تم حشدها في محيط خطوط التماس مع مواقع التنظيم."

#المرصد_السوري 300 مقاتل من القوات الخاصة يصلون لمحيط جيب #التنظيم بشرق #الفرات و #التحالف ينفذ جولة قصف جوي وبري خلفت مزيداً من الخسائر مع سحب عشرات الآلياتhttps://t.co/v4Vc9N5gUT — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) October 28, 2018

وتأتي هذه التطورات بعد استعادة داعش مناطق سيطرت عليها "قسد" مؤخرا بدعم من التحالف. وفيما لم يعلن التحالف الاثنين عن تحركات في المنطقة، أكد الأحد أن سيطرة داعش على مناطق في دير الزور ستكون مؤقتة وأن استرجاعها سيحقق.

ويشن مقاتلو قوات سورية الديمقراطية عملية عسكرية منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي تحت غطاء من غارات جوية للتحالف الذي تقوده واشنطن للسيطرة على آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم في سورية.



