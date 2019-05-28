'المخلب' حملة تركية في شمال العراق

أعلنت تركيا الثلاثاء إطلاق عملية ضخمة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني (PKK) في منطقة هاكورك شمال العراق.

وقالت وسائل إعلام تركية إن وزير الدفاع خلوصي أكار يشرف بنفسه على هذه العملية التي وصفها رئيس الوزراء رجب طيب أروغان الثلاثاء في تغريدة بأنها "صعبة".

وتزامنت العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة اسم "المخلب" مع استضافة أردوغان نظيره العراقي برهم صالح.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في بيان أن الحملة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني انطلقت عصر الاثنين بقصف جوي ومدفعي قبل أن تبدأ قوات "كوماندورز" مساء في "تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم" التي يتحصنون فيها في أقصي جنوب شرق تركيا.

وأضاف البيان أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها بدعم من طائرات الهليكوبتر الهجومية".

ومنطقة هاكورك المستهدفة هي منطقة جبلية وعرة تقع على الحدود العراقية التركية شمال "جبل قنديل" الذي جعله حزب العمال الكردستاني معقلا له منذ نحو ثلاثة عقود.

ومن آن لآخر ينفذ الجيش التركي ضربات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ردا على عمليات ينفذها الحزب بين الفينة والأخرى داخل تركيا، لكن العمليات البرية أقل شيوعا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يصنفون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وخلف النزاع المسلح بين السلطات والمقاتلين الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

وقد أنهى ثلاثة آلاف من المعتقلين الأكراد في سجون تركيا الأحد الماضي إضرابا عن الطعام استمر عدة أشهر تلبية لدعوة القائد التاريخي لحركة التمرد الكردي عبد الله أوجلان.

واعتقل أوجلان في 15 شباط/فبراير 1999 ثم حكم عليه بالإعدام في 29 حزيران/يونيو 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم تركيا.