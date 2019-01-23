رحيل المخرج اللبناني جورج نصر

رحل المخرج اللبناني المعروف جورج نصر الأربعاء عن عمر يناهز الـ 92 عاما، بعدما قدم للسينما العربية واللبنانية الكثير، إذ يعتبر أول من يعرض عملا لبنانيا في مهرجان "كان" الدولي.

وقد شارك نصر بفيلم "إلى أين؟" في مهرجان "كان" عام 1957، والذي سلط الضوء على معاناة المهاجرين اللبنانيين في أميركا والبرازيل، والظروف الصعبة التي يعيشونها.

ولد نصر في 15 حزيران/يونيو 1927 في مدينة طرابلس اللبنانية، حيث أتم دراسته وحصل على بكالوريا في التجارة مثل أشقائه.

رغم توجه نصر باتجاه التجارة بحكم مهنة العائلة، إلا أن شغفه بالسينما وصل إلى مرحلة مشاهدة نحو ثمانية أفلام أسبوعيا.

اختار الراحل أن يتخصص في مجال الهندسة المعمارية في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي لوس أنجليس قادته الصدفة للدخول في المجال السينمائي، ليترك دراسة الهندسة المعمارية ويدرس الإخراج بجامعة كاليفورنيا، حيث حاز على إجازة في العام 1954 ويحصل على التدريب في استوديوهات هوليوود ولاحقا باريس.

فضل نصر العودة إلى لبنان لتحقيق حلمه في تأسيس سينما وطنية قادرة على منافسة ما شاهده في أوروبا وأميركا، وبالفعل كان فيلم "إلى أين؟" هو خطوته الأولى نحو الوصول إلى مهرجان "كان".

ونافس نصر مرة أخرة في مهرجان كان عام 1962، عن فيلمه "الغريب الصغير"، والذي يروي قصة فتى أفسدته حياة المدينة، وقد حقق الفيلم نجاحا في شباك التذاكر بعكس فيلم "إلى أين؟".

وفي عام 2017، عرضت نسخة محدثة من فيلمه "إلى أين؟" في مهرجان "كان"، أي بعد 60 عاما من مشاركته في مسابقة المهرجان نفسها.