تركيا تمنع نائبين أوروبيين من مراقبة الانتخابات

منعت السلطات التركية نائبين أحدهما سويدي والآخر ألماني من الدخول لمراقبة الانتخابات العامة المقررة الأحد، بحسب ما أعلن النائبان الخميس.

وكان مقررا أن يشارك النائب الألماني أندري هونكو في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحساب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأفاد النائب بأنه كان يستعد للتوجه من فيينا إلى تركيا عندما أبلغه ممثل تركيا في المنظمة بأنه لن يسمح له بدخول البلاد.

أما النائب السويدي جبار أمين فقد أبلغ برفض السلطات التركية دخوله بعد أن وصل إلى مطار إسطنبول.

وقال أمين "حين وصلت إلى مراقبة الجوازات كانت أجهزة المخابرات تنتظرني. اخذوا جواز سفري واقتادوني إلى مكان آخر. وبعد خمس دقائق قالوا لي إنهم تلقوا أوامر من جهات عليا برفض دخولي إلى تركيا".

وأضاف أن أجهزة المخابرات التركية لم توضح له سبب المنع وقالت له إنها ستعمل على أن يستقل أول طائرة متجهة إلى ستوكهولم.