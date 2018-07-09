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المحكمة العليا.. ترامب يعلن مرشحه لخلافة كينيدي الليلة

الرئيس دونالد ترامب

يعلن الرئيس دونالد ترامب مساء الاثنين اسم القاضي الذي اختاره لعضوية المحكمة العليا خلفا لأنثوني كينيدي المتقاعد.

وسيكون هذا التعيين الثاني الذي يقوم به ترامب بعد تعيين القاضي المحافظ نيل غورسيتش في 2017 خلفا للراحل أنتونين سكاليا.

ويكشف الرئيس عن خياره في البيت الأبيض عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن 01.00 (ت.غ.).

وبرزت أسماء ثلاثة قضاة في الأيام الماضية هم بريت كافانو، المستشار السابق للرئيس جورج بوش الابن، وايمي كوني باريت، القاضية المعروفة بمبادئها الدينية المحافظة، وريموند كيثليدج المدافع عن تفسير حرفي للدستور.

وقد يحدث ترامب مفاجأة باختيار القاضي توماس هارديمان المدافع الشرس عن حق حمل الأسلحة.

ويتولى أعضاء المحكمة العليا التي تضم تسعة قضاة، مناصبهم مدى الحياة.

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