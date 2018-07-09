المحكمة العليا.. ترامب يعلن مرشحه لخلافة كينيدي الليلة

يعلن الرئيس دونالد ترامب مساء الاثنين اسم القاضي الذي اختاره لعضوية المحكمة العليا خلفا لأنثوني كينيدي المتقاعد.

وسيكون هذا التعيين الثاني الذي يقوم به ترامب بعد تعيين القاضي المحافظ نيل غورسيتش في 2017 خلفا للراحل أنتونين سكاليا.

ويكشف الرئيس عن خياره في البيت الأبيض عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن 01.00 (ت.غ.).

I have long heard that the most important decision a U.S. President can make is the selection of a Supreme Court Justice - Will be announced tonight at 9:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

وبرزت أسماء ثلاثة قضاة في الأيام الماضية هم بريت كافانو، المستشار السابق للرئيس جورج بوش الابن، وايمي كوني باريت، القاضية المعروفة بمبادئها الدينية المحافظة، وريموند كيثليدج المدافع عن تفسير حرفي للدستور.

وقد يحدث ترامب مفاجأة باختيار القاضي توماس هارديمان المدافع الشرس عن حق حمل الأسلحة.

ويتولى أعضاء المحكمة العليا التي تضم تسعة قضاة، مناصبهم مدى الحياة.