المحتجون في السودان: سنعلن مجلسا حاكما

قال منظمو الاحتجاج في السودان إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية عن الجيش الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع ضده.



وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان وراء أربعة أشهر من الاحتجاجات ضد البشير، بيانا الجمعة قائلا إنه سيعلن عن تشكيل "مجلس رئاسي مدني" في مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد المقبل.



وقد أطاح الجيش السوداني البشير الأسبوع الماضي وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد لمدة أقصاها عامين.



ويخشى المحتجون أن يتمسك الجيش، الذي يسيطر عليه أشخاص عينهم البشير، بالسلطة أو يختار واحدا من أعضائه لخلافته.



هذا ويواصل المتظاهرون اعتصامهم خارج المقر العسكري في الخرطوم.