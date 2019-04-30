'العسكري السوداني': ملتزمون بالتفاوض ونرفض الفوضى

أكد المجلس العسكري في السودان الثلاثاء التزامه بالتفاوض مع قوى المعارضة من أجل التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، لكنه شدد على أنه "لن يسمح بالفوضى".

ودعا المجلس خلال مؤتمر صحافي عقده عدد من أعضائه في الخرطوم، المتظاهربن إلى فتح الطرق والجسور ومسارات القطارات.

وقال نائب رئيس المجلس محمد حميدتي "أوقفنا مسيرة مليونية يوم أمس لأننا لا نريد التصعيد".

واتهم حميدتي قوى الحرية والتغيير "بعدم الصدق في المباحثات"، وقال إن "المعارضة لا تلتزم بشروط التفاوض". وطالب بوجود جهة واحدة تمثل المعارضة في المفاوضات، مشيرا إلى أن كل وفد يأتي بمطالب مختلفة.

وأضاف حميدتي أن إعلان قوى الحرية والتغيير سيقدم للمجلس الانتقالي الثلاثاء رؤيته الشاملة للحل لمناقشتها وعرضها على باقي التيارات.

وقال أيضا "نسعى إلى حل سريع في السودان ونسعى لتشكيل حكومة بكفاءات وطنية".

مقتل جنود

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو خلال المؤتمر الصحافي مقتل ستة من عناصر قوات الأمن وإصابة 16 آخرين في مواجهات مع متظاهرين الاثنين في كافة أنحاء السودان.

ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على إطاحة الرئيس السابق عمر البشير من السلطة في 11 نيسان/أبريل. ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.