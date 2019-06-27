واشنطن تؤكد دعم المتظاهرين في السودان

عبر المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث عن دعم الولايات المتحدة للحركة الاحتجاجية السودانية ودعا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وسط توقف المفاوضات بين القيادة المؤيدة للديمقراطية والمجلس العسكري الحاكم.



وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بيانا في وقت متأخر الأربعاء بعد اختتام بوث زيارة للسودان استغرقت أربعة أيام.

وقالت السفارة إن بوث حث الجيش على الكف عن مهاجمة المحتجين والسماح بإجراء تحقيق مستقل في الهجوم الذي خلف أكثر من 100 قتيل خلال فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم في وقت سابق من هذا الشهر.



وتولى الجيش مقاليد الأمور في البلاد في أبريل بعد إطاحة الرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه. وعندما التزم المتظاهرون بمواقعهم في الشارع بعد إسقاط البشير شن المجلس العسكري هجوما على أماكن الاعتصامات لتفريق المتظاهرين.

