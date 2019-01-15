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المبعوث الأممي الجديد يصل دمشق

المبعوث الأممي الجديد في دمشق

وصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق الثلاثاء في أول زيارة له منذ تعيينه مطلع الشهر الجاري خلفا للموفد الدولي السابق ستافان دي ميستورا.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن بيدرسون، وهو مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا منذ بدء النزاع في عام 2011، توجه إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة السورية، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من المسؤولين السوريين.

وقال مكتب بيدرسن في تغريدة، إن المبعوث يتطلع لعقد اجتماعات مثمرة في دمشق.

وقالت الحكومة السورية إنها ستتعاون مع بيدرسون إذا تجنب "أساليب" سلفه والتزم بوحدة أراضي سوريا.

وتولى الدبلوماسي النرويجي المخضرم منصبه هذا خلفا لستيفان دي ميستورا، الذي تنحى لأسباب عائلية بعد أربع سنوات وأربعة أشهر من جهود السلام التي لم تسفر عن أي نتيجة.

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