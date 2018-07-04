المبعوث الأممي: أجريت محادثات مثمرة مع الحوثيين

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء إنه أجرى "محادثات مثمرة" مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقال غريفيث للصحافيين قبيل مغادرته العاصمة اليمنية صنعاء "أنا مطمئن إلى حد كبير بفضل الرسائل التي تلقيتها والتي جاءت إيجابية وبناءة".

وجاءت التصريحات في ختام مهمة دبلوماسية إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية تجنب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر حرب شوارع بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها.

وكانت هذه القوات بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع هجوما باتجاه مدينة الحديدة. لكن الهجوم توقف لإفساح المجال أمام غريفيث للتوصل إلى حل سياسي.

ويطالب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والداعم للحكومة المعترف بها دوليا، بانسحاب الحوثيين من المدينة التي تضم ميناء رئيسيا لوقف الهجوم، ويرفض الحوثيون ذلك.