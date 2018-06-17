مفاجأة.. المكسيك يتغلب على ألمانيا

حقق المنتخب المكسيكي لكرة القدم مفاجأة كبرى في مونديال روسيا 2018 بفوزه على المنتخب الألماني حامل اللقب 1-صفر.

وواجه المنتخب المكسيكي نظيره الألماني في مباراة أقيمت في موسكو الأحد ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وسجل الهدف المكسيكي هيرفينغ لوسانو في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، ليكبد المانشافت خسارته الأولى في مباراة افتتاحية له في كأس العالم.

ورغم الهجمات المتكررة للمنتخب الألماني في الشوط الثاني وتصويبه نحو مرمى المكسيك أكثر من مرة، إلا أنه لم ينجح في معادلة النتيجة.

وكانت آخر خسارة للمنتخب الألماني في مباراة افتتاحية خلال مونديال إسبانيا 1982 عندما خسر أمام الجزائر 1-2.

