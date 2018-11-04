الحكم على زعيم المعارضة الشيعية في البحرين بالمؤبد

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان إثر إدانته بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، حسب ما أفاد به مصدر قضائي الأحد.

وكانت محكمة بحرينية قد برأت في حزيران/يونيو زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء، لكن النيابة العامة استأنفت ذلك الحكم.

ويمكن أيضا الطعن في الحكم الصادر الأحد.

وأدين علي سلمان بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في عام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية.

وتلاحق السلطات منذ ذلك التاريخ معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين.