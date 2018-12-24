انتخابات مبكرة في إسرائيل

وافق قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الاثنين على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في نيسان/أبريل القادم، وفق ما أعلن المتحدث باسم حزب الليكود.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي في بيان وزعه حزب الليكود إن "قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قرروا حل الكنيست وتقديم الانتخابات إلى بداية نيسان/ أبريل 2019"، بدلا من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي القرار بعد أزمة مع الأحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين المتطرفين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين.

كما تسببت استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي بأزمة حكومية. وبعد انسحاب ليبرمان مع حزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف نتانياهو تقتصر على مقعد واحد في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا.

وتعرضت حكومة نتانياهو لعدة أزمات ودعوات للإطاحة بها.

وجاءت توصية مدعي عام الدولة شاي نيتسان قبل أربعة إيام إلى الادعاء العام بتوجيه الاتهام رسميا بالفساد الى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول القضية.

وصرح عدة وزراء من أحزاب مختلفة أنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يستمر فيها إذا ما قدمت ضده لائحة اتهام.