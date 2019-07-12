الليرة التركية تهوي خشية عقوبات

تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 1.2 في المئة أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات الجمعة، بسبب مخاوف من عقوبات أميركية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوي إلى تركيا.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأميركية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780.

وفي بورصة اسطنبول تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2.25 بالمئة، في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2 بالمئة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنها بدأت تسلم صواريخ إس-400 الروسية، رغم التهديدات المتكررة التي وجهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.

وأعربت واشنطن مرارا عن معارضتها الصفقة مع موسكو وأمهلت تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات "إف-35" الأميركي.