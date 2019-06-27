عمرو وردة والتحرش.. سجل حافل منذ 2013

حرمان من اللعب وعقوبات وفضائح، لم تردع اللاعب المصري عمرو وردة عن ارتكاب أفعال التحرش، والتي كشف عن آخرها خلال الأيام الماضية.

واقعة الفتاة المكسيكية

هي آخر واقعة في سجل وردة، إذ أرسل اللاعب المصري شريط فيديو يتضمن فعلا خادشا للحياء، إلى عارضة أزياء مكسيكية.

نشرت العارضة المكسيكية الفيديو وتفاصيل المحادثات بينها وبين وردة على تويتر، وهوجم اللاعب على إثرها بشدة لكونها الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع.

النجم محمد صلاح علق من جانبه على استبعاد زميله عمرو وردة من تشكيلة المنتخب

المصري، وأكد على وجوب احترام السيدات وضرورة منح وردة فرصة أخرى.

واقعة العارضة المصرية

اتهم ناشطون وردة بالتحرش بعارضة أزياء مصرية، وقد قرر الاتحاد المصري على إثرها استبعاد اللاعب من المنتخب.

عارضة الأزياء المصرية قالت إن وردة وثلاثة آخرين تحرشوا بها ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل قالت إن وردة حاول من خلالها التواصل معها.

لكن البعض دافع عن وردة على اعتبار أن ما أرسله للفتاة لا يندرج تحت باب التحرش، وأن العارضة تسعى للشهرة من وراء كشف الرسالة.

تحرش في اليونان

في 2017، جرى استبعاد وردة من قائمة فريق باوك اليوناني، بسبب تحفظ المدرب على سلوكياته، وقد حرم اللاعب من المشاركة بمعسكر الفريق في هولندا.

ولم يصرح الفريق بطبيعة سلوكيات وردة التي أعير على إثرها لنادي فيرنسي البرتغالي، وهناك لم يتوقف وردة عن هوايته المفضلة.

تحرش في البرتغال

لم يمكث وردة أكثر من ثلاثة أيام مع نادي فيرنسي البرتغالي حتى اتهمته صحيفة "ريكورد" المحلية، بالتحرش باثنتين من زوجات زملائه في النادي.

وقد نفى وردة تهم التحرش، متوعدا كل من اتهمه بالتحرش بدون دليل، بالملاحقة القانونية.

تحرش في تونس

تعتبر واقعة تحرش وردة بفتاة فرنسية في تونس عام 2013 الأولى في سجله، إذ تم ترحيل اللاعب على رثرها من معسكر منتخب الشباب. وكانت الفتاة الفرنسية استدعت الأمن عقب اقتحام وردة غرفتها بالفندق، إلا أن مسؤولي البعثة تدخلوا لاحتواء الموقف، وقرروا ترحيل وردة إلى مصر.

