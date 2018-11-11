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الكويت.. وفاة شخص جراء السيول

السيول في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية مقتل شخص جراء السيول التي اجتاحت البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية الأحد من احتمال تواصل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت وزارة الداخلية الكويتي نفت في بيان شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقوط عدة قتلى. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".

وكانت الهيئة العامة للطرق والنقل البري قالت السبت عبر "تويتر" إن كميات الامطار التي هطلت الجمعة "لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما".

وتقدم وزير الأشغال العامة حسام الرومي الجمعة باستقالته لرئيس الوزراء بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول في أنحاء البلاد.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان مرزوق الغانم إن اجتماعا سيعقد الأحد لمناقشة آثار السيول.

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