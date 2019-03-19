الكويت.. توقيف رجل أعمال سوري مقرب من الأسد

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على رجل أعمال سوري مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد مساء الإثنين في الكويت، بحسب ما أعلن محاميه وشريك أعماله.

واعتقل رجل الأعمال مازن الترزي الذي يقيم في الكويت منذ سنوات من مكتبه في مجلة الهدف وهو شريك فيها، بحسب ما أعلن محاميه بدر اليعقوب لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد اليعقوبي أنه يجهل لحد الآن سبب اعتقال موكله.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الالكتروني أن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية وطباعة منشورات من دون تراخيص .

ويملك الترزي شركة للتوزيع والإعلانات بالشراكة مع الصحافي الكويتي أحمد الجار الله .

وقال الجار الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن أجهزة الأمن فتشت مكتب شريكه الترزي بحثا عن "مستندات ما" كما ألقت القبض عليه للتحقيق برفقة سكرتيرته واثنين من الموظفين الذين يعملون في القسم التقني بمجلة الهدف.

ولم يصدر أي توضيح فوري من السلطات الكويتية حول سبب اعتقاله.

ويتواجد اسم الترزي على اللائحة السوداء التابعة للاتحاد الأوروبي للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال قمع في سوريا.

ويزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الكويت ضمن جولة شرق أوسطية تبدأ الثلاثاء.