الأمطار تغرق مطار الكويت الدولي

علقت الكويت منذ مساء الأربعاء جميع الرحلات الذهاب والإياب في مطارها الدولي احترازيا بسبب الأحوال الجوية السيئة، وأعلنت تحويل مسار الرحلات القادمة إلى دول مجاورة لم تتأثر بالعواصف العنيفة.

وأعلنت السلطات عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها في حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي الخميس "بعد التحسن النسبي في حالة الطقس والرؤية الأفقية في المطار".

وقال رئيس إدارة الطيران المدني الشيخ سلمان الصباح إن الأمطار التي تساقطت ليل الأربعاء "أغرقت ممرات رئيسية في المطار ما تسبب بتحويل العديد من الرحلات القادمة إلى مطارات دبي والبحرين والدمام".

وأضاف الشيخ سلمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن جميع الرحلات المغادرة ألغيت.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة حتى صباح الجمعة.

وقد أمرت الحكومة الكويتية بإغلاق مدارس وجامعات ووزارات لليوم الثاني على التوالي الخميس.

ونشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تضرر مطار الكويت الدولي بالفيضانات، وسيولا تجرف سيارات بعد عجز شبكات الصرف الصحي عن استيعاب الأمطار الغزيرة.

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تم إغلاق مطار الكويت الدولي

وتحويل الطائرات القادمة الى

مطاري البحرين والدمام . pic.twitter.com/JaImLHH33i — Nnnff2030 (@nnnff2030) November 15, 2018

وشهدت الكويت أمطارا غزيرة في اليومين الماضيين، قال جهاز الأرصاد الوطني إنها بلغت 96 ملم وهي نسبة توازي تقريبا المعدل السنوي للأمطار.

وأغرقت الأمطار جسورا وطرقا رئيسية وألحقت أضرارا بمبان في مناطق سكنية.

وفي السعودية المجاورة، نقلت تقارير صحافية عن مسؤولي الدفاع المدني قولهم إن 30 شخصا لقوا حتفهم في الأسابيع الماضية في مناطق مختلفة في المملكة بسبب الفيضانات.

وتقول فرق طوارئ سعودية إنها أنقذت حوالي 1500 شخص، وأجلت ما يقرب من 4000 آخرين.