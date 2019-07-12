الكويت تضبط "خلية إرهابية" تابعة لتنظيم الإخوان

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان الجمعة، ضبط خلية "إرهابية" قالت إنها مؤلفة من أشخاص تابعين لتنظيم الإخوان المسلمين كانت محاكم مصرية قضت بسجنهم.

وقال البيان "قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عام، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقرا..".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية كانت قد رصدت "مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة..".

وكانت القاهرة وعواصم خليجية قد أدرجت تنظيم الإخوان على لائحة الجماعات الإرهابية، معتبرة أن الجماعة متورطة في سلسة أعمال إرهابية في مصر وخارجها.

وأشار بيان الداخلية الكويتية إلى أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع الموقوفين "أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية"، مضيفا أن التحقيقات لاتزال "جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".

وحذرت الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن..".