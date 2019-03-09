الكويت تدعو 'البدون' للتجنيد

دعت الكويت أبناء "البدون" للتقدم بطلبات تجنيد في الجيش "لمن يرغب بذلك وتنطبق عليه شروط الانتساب".

وبلغ عدد "البدون" المتقدمين للخدمة العسكرية 27 ألفا، لم تنطبق شروط القبول سوى على 7 آلاف منهم، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.

وينتظر المقبولون دورة تأهيلية للالتحاق بالجيش، تنطلق الأسبوع المقبل.

جاءت القرار على ضوء حاجة القوات العسكرية في الكويت لرفدها بقوى بشرية، ورآها البعض كخطوة نحو حصول "البدون" على حقوقهم.

وبحسب التقديرات، هناك ما لا يقل عن 100 ألف من "البدون" يعيشون في الكويت، يقولون إن الكويت وطنهم ووطن أجدادهم، إلا أنهم لا يملكون أوراقاً رسمية.

وتقول السلطات إن 34 ألفاً فقط منهم من الممكن حصولهم على الجنسية، بينما ينتمي من تبقى لأصول غير كويتية.

وشهد موقع تويتر نشاطاً فيما يخص حقوق البدون، وخبر فتح باب القبول في الجيش أمامهم.

أقصى أمانيهم!

يطالب هذا المغرد بحصول "البدون" على حقوقهم كاملة.

أما هذا، فهو من "البدون"، غرد ليعبر عن حبه وولائه للكويت.

وتدعو هذه المغردة لاستثمار طاقات "البدون" وعقولهم "النيرة".

"كلكم كويتيون".

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