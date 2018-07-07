الكويت.. حالة طوارئ صحية بعد تسمم جماعي بـ'الفلافل'

تفاعل كويتيون بكثافة مع حادثة تسمم مئات الأشخاص جراء تناولهم "فلافل فاسدة" في مطعم شهير بمنطقة حولي.
المطعم أغلقته الهيئة العامة للغذاء والتغذية الجمعة بعدما تسبب في حادثة التسمم الجماعي.
للتو ابلغني صديق بالكويت عن اغلاق مطعم الفلافل الشهير في منطقه حولي من قبل بعد تسببه بتسمم 15 شخصاً لايزالون يتلقون العلاج وانه اسم المطعم فلافل على كيفك " . فساد حتى بالفلافل ؟ pic.twitter.com/zU4yqFPCSQ— لاهُــــــوب (@Laahoob313) July 7, 2018
حمد الجاسر دعا في تغريدة إلى إغلاق المطعم نهائيا وإحالة مالكيه إلى المحاكمة:
الحمدلله على سلامة ٢٨٧ فردا تسمموا من محل فلافل في الكويت وعسى ان يتشافى ٥٠ منهم دخلوا المستشفيات— حمد الجاسر (@boibraheem) July 7, 2018
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لا اشك في هذا المحل سيغلق نهائيا
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لكن ماذا عن التسمم البطيء والتراكمي الذي تتسبب به مئات المطاعم (خصوصا السريعة) يوميا بالاطعمة السيئة نوعا وحفظا وطهيا ؟
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المشكلة اكبر من "فلافل"
وقالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد حالات التسمم "بلغ حتى مساء السبت 287 حالة. وتم التعامل معها حسب البروتوكولات العلاجية الخاصة لمثل هذه الحالات".
وأشارت الوزارة في بيان إلى "خروج معظم الحالات من المستشفى بعد تحسن حالتها، عدا (53) حالة".
وقال بدر الحسيني إن الحادثة تستدعي حملة تفتيش لكل مطاعم الكويت خاصة في فصل الصيف:
عدد المصابين في تسمم مطعم فلافل على كيفك عدد كبير يجب عدم السكوت على هذا الموضوع والتحقق في الحادثة وتشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم من قبل بلدية الكويت خاصة في فترة الصيف تكون الأغذية معرضه للتلف وتكون فاسدة لعدم حفظها في أماكن باردة ومناسبة— albandar بدر الحسيني (@albandar6153) July 7, 2018
ولم تخل تفاعلات جمهور التواصل من ردود فعل ساخرة كما في تغريدة بوراشد:
نزلو المعاشات :— بوراشــــــــــد💔‼️.. (@S6AAM_Q8) July 7, 2018
الشعب كله طلع ماكل ( فلافل )
إهداء للمنافقين الي فراحنين بكم مشروع جديد تم افتتاحه ترا الشعب طفران ومفلس ماشي ابو الشباب #حقيقة#الكويت
وقال آخر إن ارتفاع عدد المصابين بالتسمم، يثير تساؤلات:
حشا ارهاب مو صمونة فلافل— الكويت وبس (@altaf1964) July 7, 2018
انزين السؤال
معقوله كل هالعدد ماكل من هالمطعم
مادري شي مايتصدق
حتى لو شغله حلو وماشي
معقوله كل هالكم ماكل منه
في شي غلط
بحدود ال٣٠٠ واحد ماكل من هالمطعم
شي غريب الصراحه
لازم يحققون بهالشي في علامة استفهام pic.twitter.com/wC0LCOaUpD
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت حالة الطوارئ بعد الحادثة.