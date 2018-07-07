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الكويت.. حالة طوارئ صحية بعد تسمم جماعي بـ'الفلافل'

الكويت العاصمة

تفاعل كويتيون بكثافة مع حادثة تسمم مئات الأشخاص جراء تناولهم "فلافل فاسدة" في مطعم شهير بمنطقة حولي.

المطعم أغلقته الهيئة العامة للغذاء والتغذية الجمعة بعدما تسبب في حادثة التسمم الجماعي.

​حمد الجاسر دعا في تغريدة إلى إغلاق المطعم نهائيا وإحالة مالكيه إلى المحاكمة:

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد حالات التسمم "بلغ حتى مساء السبت 287 حالة. وتم التعامل معها حسب البروتوكولات العلاجية الخاصة لمثل هذه الحالات".

وأشارت الوزارة في بيان إلى "خروج معظم الحالات من المستشفى بعد تحسن حالتها، عدا (53) حالة".

أحد المصابين جراء الفلافل الفاسدة في حولي
أحد المصابين جراء الفلافل الفاسدة في حولي

وقال بدر الحسيني إن الحادثة تستدعي حملة تفتيش لكل مطاعم الكويت خاصة في فصل الصيف:

ولم تخل تفاعلات جمهور التواصل من ردود فعل ساخرة كما في تغريدة بوراشد:

وقال آخر إن ارتفاع عدد المصابين بالتسمم، يثير تساؤلات:

​وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت حالة الطوارئ بعد الحادثة.

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