الكونغرس: 11 مليار دولار تكلفة الإغلاق الحكومي

أفاد تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس الاثنين بأن الإغلاق الحكومي، الأطول في تاريخ البلاد، أدى إلى خسائر بقيمة 11 مليار دولار.

وقال التقرير إن الإغلاق "أدى إلى كبح النشاط الاقتصادي ويرجع ذلك أساسا إلى فقدان مساهمة العمال الفيدراليين، الذين حصلوا على إجازات، في الناتج المحلي الإجمالي، وتأخير الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات، وانخفاض الطلب الكلي".

وقال التقرير إن من بين أكثر الجهات تضررا الموظفين الفيدراليين الذين تأخر حصولهم على أجورهم، وكيانات القطاع الخاص التي فقدت نشاطها. وأشار المكتب إلى أن بعض تلك الكيانات لن تتمكن من تعويض دخلها المفقود.

وأكد المكتب غير الحزبي أن تقديراته لا تشمل "الآثار السلبية الأخرى للإغلاق والتي يصعب تحديدها كميا"، مثل الحصول على تراخيص وقروض، وهو ما قال إنه قد يؤدي إلى تأخير الاستثمار والتوظيف.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف فيدرالي.

ووقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة الماضية قرارا لتمويل الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع، فيما يحاول أعضاء الكونغرس التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر.