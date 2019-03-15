ترامب ينقض قرار الكونغرس بإلغاء الطوارئ

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة أمر رئاسيا لإنقاض قرار مرره الكونغرس يلغي حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب وتمكنه من تأمين تمويل لإقامة الجدار على الحدود الجنوبية.

ويعود القانون بذلك إلى الكونغرس، حيث من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب مجددا في في 26 آذار/مارس في جهد لإلغاء الفيتو الرئاسي.

لكن ليس من المتوقع أن يتمكن الديمقراطيون في الكونغرس من تأمين عدد كاف من الأصوات لنقض الفيتو الرئاسي.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا الخميس بالموافقة على قرار يوقف حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

ووافق 59 سناتورا على مشروع القرار الذي يهدف لإلغاء حالة الطوارئ ورفضه 41 آخرين.

وقال ترامب الجمعة "الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو".

وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

وأضاف في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية "الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي حقيقة الأمر".