الكونغرس: على السعودية انتهاج الدبلوماسية في اليمن

مرر الكونغرس الأميركي الأربعاء مشروع قانون يدعو المملكة العربية السعودية إلى السعي فورا لعقد مفاوضات دبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن واتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية هناك.

ويدعو المشروع السعودية للسماح بوصول الغذاء والدواء من خلال مرافئ البحر الأحمر ومطار صنعاء والمرافق الحدودية مع المملكة.

ويدعوها أيضا إلى إثبات أنها تسعى للتخفيف من سقوط الضحايا المدنيين واستهداف البنى التحتية المدنية.

ويطلب مشروع القانون من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم للكونغرس إثباتات تدل على التزام السعودية بهذه الشروط خلال فترة لا تزيد عن عام من تمريره، وفي حال عجز وزارة الخارجية عن تقديم إثباتات من هذا النوع، فستوقف الولايات المتحدة تمويل تزويد الطائرات السعودية أو طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود في الجو.

ومرر الكونغرس أيضا مشروع قانون يفرض قيودا على بيع طائرات إف-35 لتركيا وإعادة تقييم برنامج بيع هذه الطائرات بسبب احتجازها أميركيين.

يشار إلى أن المشروعين مررا ضمن موازنة الدفاع للعام المقبل، وعلى الرئيس الأميركي توقيعها قبل أن تصبح سارية المفعول.