الكنيست يحل نفسه.. انتخابات في إسرائيل

وافق الكنيست الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 أيلول/سبتمبر، في سابقة في تاريخ إسرائيل التي لم يسبق أن حلّ أيّ من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وبأغلبيّة 74 صوتاً مقابل 45، أقرّ النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حلّ الكنيست والذي قدّمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو.

وأتى التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحدّدة لنتانياهو، رئيس الوزراء المكلّف، لتشكيل ائتلاف حكومي، وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق الاقتراع على خسارة مهمّة التكليف لصالح شخصيّة أخرى كان بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلّفها مهمّة تشكيل الحكومة لو لم يحلّ الكنيست نفسه.

يذكر أن تعثر تشكيل ائتلاف حكومي يأتي لعدم قدرة نتانياهو على التوصل لحل وسط للخلاف القائم على قانون التجنيد بين الأحزاب الحريدية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.