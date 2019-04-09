الكنيست.. أسئلة وأجوبة

ماذا تعرف عن الكنيست في إسرائيل؟ من أين جاءت التسمية؟ وما هي أهم محطاتها التاريخية؟

ما هي كنيست إسرائيل؟

تمت تسمية الإطار التنظيمي للسكان اليهود في أرض إسرائيل بـ"كنيست إسرائيل".

ما هو مجلس النواب"؟

تمت تسمية الهيئة التمثيلية الأعلى للسكان اليهود في أرض إسرائيل الانتدابية بـ"مجلس النواب". أقيم مجلس النواب عام 1920 ونال الاعتراف الرسمي من قبل السلطات البريطانية عام 1928.

ما هي الهيئة الحكومية التي سبقت الكنيست؟

سبق الكنيست مجلس الشعب الذي تم تشكيله قبل إعلان الاستقلال، وفي 14 أيار/مايو 1948 مع إعلان الاستقلال تحول مجلس الشعب إلى مجلس الدولة المؤقت. كانت مهام مجلس الدولة المؤقت هي تعيين السلطة التنفيذية للدولة الجديدة، والرقابة عليها وإعداد الانتخابات للسلطات التشريعية.

أيامها الأولى

متى عقد المجلس التأسيسي جلسته الأولى؟

عقد المجلس التأسيسي جلسته الأولى في 14 فبراير 1949.

متى سميت الهيئة التشريعية الإسرائيلية بـ "الكنيست"؟

في 16 شباط/فبراير، وبعد يومين من جلسته الأولى، قرر المجلس التأسيس تسمية الهيئة التشريعية في دولة إسرائيل بـ"الكنيست".

إلى أين يعود الاسم "كنيست"؟

يعود اسم "كنيست" إلى "كنيست الكبرى" وهي المؤسسة الأعلى لرؤساء إسرائيل وحاخاميها، التي انعقدت في أورشليم بعد عودة اليهود إليها من بابل في القرن الخامس قبل الميلاد. وتم تحديد عدد أعضاء الكنيست بصورة تتماشى وعدد "كنيست الكبرى"، التي بلغ عدد أعضائها 120 حاخاما.

أين عقدت الكنيست جلستها الأولى؟

حتى أواخر عام 1949 عقدت الكنيست جلساتها الأولى في مبنى "كيسم" وفي فندق "سان- ريمو" في تل أبيب. ومنذ عام 1950 فصاعدا عقدت الكنيست جلستها في "بيت فرومين" في القدس.

ما هي الوظائف الثلاث الرئيسية للكنيست؟

وظائف الكنيست هي سن قوانين دولة إسرائيل، وضع دستور الدولة والرقابة على عمل الحكومة.

من هم أصحاب الوظائف الذين تنتخبهم الكنيست؟

تنتخب الكنيست رئيس الدولة ومراقب الدولة.

من يفتتح الجلسة الأولى للكنيست بعد نهاية الحملة الانتخابية، ومن يدير الجلسة؟

يقوم رئيس الدولة بافتتاح الجلسة وبالتالي يسلم إدارتها إلى عضو الكنيست الأكبر سنا.

كم عضوا يشغلون منصب نائب رئيس الكنيست؟

في الكنيست السابعة عشرة تحدد عدد نواب رئيس الكنيست بثمانية نواب.

كم لجنة دائمة تعمل في الكنيست؟

تعمل في الكنيست 12 لجنة دائمة.

كم تبلغ نسبة الحسم الحالية؟

تبلغ نسبة الحسم الحالية 2 في المئة من مجموع الأصوات الصالحة. حتى الانتخابات للكنيست الثالثة عشرة (1992) كان على كل قائمة الحصول على 1% من مجموع أصوات الناخبين الصالحة أو أكثر من أجل الدخول إلى الكنيست.

وقبل الانتخابات للكنيست الثالثة عشرة رفعت نسبة الحسم من 1% إلى 1.5% من مجموع الأصوات الصالحة. وفي أيار 2005 رفعت مرة أخرى من 1.5% إلى 2% لتكون نسبة الحسم الحالية.

ما هو "الانقلاب"؟

في الكنيست التاسعة تم لأول مرة منذ قيام الدولة تشكيل الحكومة من قبل حزب الليكود (التكتل) وليس من قبل حزب عمال إسرائيل (مباي) أو حزب العمل. أطلق على هذا التحول اسم "الانقلاب".

طريقة "الانتخاب المباشر" لرئيس الحكومة – متى بدأ العمل بها ومتى ألغيت؟

بدأ العمل بهذه الطريقة عام 1992، قبل الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة. وفي عام 2001 ألغي قانون الانتخاب المباشر، وتقرر دخول الإلغاء حيز التنفيذ في الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة.

أرقام

أي كنيست مارست نشاطاتها لأطول مدة؟

استمرت فترة العمل للكنيست الثالثة لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

أي كنيست مارست نشاطاتها لأقصر مدة؟

استمرت فترة العمل للكنيست الرابعة لمدة سنة وتسعة أشهر.

من كان عضو الكنيست الأصغر سنا؟

أنتخب عضو الكنيست موشيه نسيم عضوا في الكنيست الرابعة ممثلا عن حركة الصهيونيين العموميين وهو يبلغ الرابعة والعشرين من العمر - أصغر عضو كنيست سنا منذ تأسيسها.

متى ألقى رئيس دولة أجنبية أول خطاب أمام الكنيست؟

في 28 مارس 1966 زار رئيس جمهورية إيسلندا في الكنيست وألقى خطابا من فوق منبر الخطابة. وتمهيدا لهذه الزيارة وبناء على قرار لجنة الكنيست، اتخذت الكنيست عادة لها من فسح المجال أمام رؤساء الدول الأجنبية بإلقاء الخطب من فوق منبر الخطابة.

متى أقيمت حكومة الوحدة الأولى في الكنيست؟

تشكلت حكومة الوحدة الأولى عام 1967 في اليوم الأول من حرب الأيام الستة، لدى انضمام كتلة حيروت الأحرار (غاحال) إلى الائتلاف الحكومي. وتمت تسميتها بـ"حكومة الليكود".

متى احتلت كتلة وحيدة في الكنيست معظم المقاعد البرلمانية؟

في يناير 1969 اتحد حزب العمل – الذي أقيم بعد أن اتحد حزب عمال إسرائيل (مباي) مع (أحدوت هعفوداه) ومع قائمة عمال إسرائيل (رافي) – مع حزب العمال الموحد (مبام) - ليشكل كتلة المعراخ (التجمع). احتلت هذه الكتلة 63 مقعدا برلمانيا. وكانت هذه المرة الوحيدة في تاريخ الدولة تحتل فيها كتلة وحيدة في الكنيست معظم المقاعد البرلمانية.

متى بدأت الكنيست بإجراء التصويت الإلكتروني؟

بدأت الكنيست تجري التصويتات الإلكترونية مع وصول أول جهار للتصويت الإلكتروني إليها عام 1989. قام بتخطيط الجهاز طلبة كلية "أورت" بالقرب من الجامعة العبرية في جبعات رام. وتم تشغيله بواسطة الأزرار. وفي تشرين أول/أكتوبر 2003 تمت استبداله بالجهاز المحوسب والذي يتم تشغيله عبر شاشات اللمس.

مرة وحيدة سقطت حكومة في إسرائيل في التصويت على سحب الثقة، متى؟

سقطت الحكومة في التصويت على سحب الثقة في مارس 1990. صوت (المعراخ)، والذي شارك حتى يوم التصويت في الائتلاف، إلى جانب الاقتراح بسحب الثقة، في حين غاب معظم أعضاء (شاس)، الذين شاركوا كذلك في الائتلاف، عن قاعة الكنيست خلال التصويت. وبعد سقوط الحكومة ألقى رئيس الدولة مهمة تشكيل الحكومة على عاتق شمعون بيرس، ولكنه لم ينجح في ذلك.

ما هو عدد النساء في الكنيست؟

في الكنيست الأولى شغلت 12 امرأة مقاعد في الكنيست (حوالي 10%)، وفي الكنيست الـ 20 شغلت 33 امرأة مقعدا (27.5%)

في أي كنيست كان عدد النساء الأقل؟ وفي أي كنيست كان عدد النساء الأكبر؟

شهدت الكنيست السابعة أقل عدد من النساء (8). شهدت الكنيست الـ20 أكبر عدد من النساء (33).

متى وضع حجر الأساس لمبنى الكنيست الجديد ومتى تم تدشينه؟

وضع حجر الأساس لمبنى الكنيست في 14 أكتوبر 1958، وتم تدشينه في 30 أغسطس 1966.

في أي شارع يقع مبنى الكنيست؟

تقع الكنيست في شارع جيمس دي روتشيلد. كان جيمس دي روتشيلد شخصية عامة وسياسيا يهوديا بريطانيا سخيا ونشيطا في الشؤون الإسرائيلية. وقبل وفاته بوقت قصير أخبر بواسطة رسالة رئيس الحكومة دافيد بن غوريون بقراره التبرع بستة ملايين ليرة إسرائيلية من أجل إقامة مبنى جديد للكنيست.

من هو النحات الذي صنع الشمعدان ذو الأذرع السبعة المنصوب قبالة مبنى الكنيست؟ وإلى ماذا يرمز؟

الشمعدان ذو الأذرع السبعة المنصوب قبالة مبنى الكنيست وبجوار حديقة الورود هو من عمل النحات اليهودي الألماني الأصل بنو إلكن (١٨٧٧-١٩٦٠). يرمز الشمعدان في شكله إلى شمعدان الهيكل الذي أصبح على مر السنين رمزا يهوديا وهو مصنوع من البرونز.

ما هو مشروع "كنيست خضراء"؟

مشروع أطلاق في الكنيست الـ 19 وهدفه تحويل مبنى الكنيست الى مبنى ينتهجون فيه نهج الاستدامة في إدارته (الاستدامة هي نهج متعدد النواحي والمجالات ينظر إلى الحياة بيئيا، اجتماعيا واقتصاديا).