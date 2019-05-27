نتانياهو: لم أفلح في إقناع ليبرمان بالعدول عن الانتخابات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين إنه بذل جهودا كبيرة لتلبية إرادة الشعب وتشكيل حكومة يمينية ومنع انتخابات لا داعي لها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب تصويت الكنيست بشكل أولي على حل نفسه أن لا سبب لشل الدولة الإسرائيلية لسنة ونصف السنة.

وأكد أن لا مبرر لجر الدولة لانتخابات مكلفة. وتوقع أن تتغلب مصلحة الدولة على أي مصلحة أخرى.

تحديث: 17:28 تغ

قرر الكنيست الإسرائيلي في تصويت أولي حل نفسه الإثنين لتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، كخطوة أولية تمهيدا لتصويت نهائي من قبل المشرعين والمتوقع عقده الأربعاء.

ويلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابا أمام الكنيست، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيذكر في خطابه انعدام الخيارات أمامه وأن الحل الوحيد يتمثل في عقد انتخابات جديدة.

وتأتي خطوة حل الكنيست بعدما فشلت محاولات نتانياهو تشكيل حكومة جديدة، وبعد وصول جهوده للحصول على استفتاء شعبي لطريق مسدود طوال الشهر الماضي.

ولا يزال أمام نتانياهو مهلة تنقضي الأربعاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، لتشكيل حكومة، بعد تفويضه من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بهذه المهمة قبل ستة أسابيع.

وواجه رئيس الوزراء صعوبة في الاتفاق مع الأحزاب اليمينية، والتي كان بإمكانها تأكيد فوزه بدورة خامسة لرئاسة الوزراء.

كما لم تدعم نتنياهو الانقسامات بين حزب "إسرائيل بتينو" (إسرائيل بيتنا) الوطني، الذي يتزعمه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغادور ليبرمان، وبين حزب "يهودت هتوراه" (يهود التوراة الموحد)، اللذان اختلفا حول التزام المتدينين بالالتحاق في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

ترامب: علينا إتمام المزيد!

ونشر الرئيس دونالد ترامب تغريدة عبر فيها عن أمله بسير الأمور بسلاسة في إسرائيل "لتقوية التحالف بين أميركا وإسرائيل أكبر مما قد مضى"، قائلا: "علينا إتمام المزيد!".

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