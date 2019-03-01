الكشف عن موعد إطلاق سماعات آبل الجديدة

ذكر موقع إسباني متخصص بالتكنولوجيا أن شركة آبل ستعقد مؤتمرا في مقرها بولاية كاليفورنيا يوم 25 آذار/مارس لإعلان إطلاق سماعات الأذن الجديدة التي طال انتظارها.

وذكر موقع "آبل سفيرا" الإسباني أن الشركة ستطرح سماعات الأذن الجديدة من الجيل الثاني للبيع يوم 29 من الشهر الجاري.

وأضاف أن عملاق التكنولوجيا الأميركي سيوقف مبيعات الجيل الأول من سماعات آبل قبل يوم واحد من طرح السماعات الجديدة في الأسواق.

وكشفت تقارير إعلامية عن بعض ميزات سماعات آبل الجديدة ومنها، الشحن اللاسلكي، وتوفير الدعم لتطبيق "سيري"، بالإضافة إلى ميزات مراقبة صحية جديدة، فيما تحدثت تقارير سابقة أنها ستكون باللونين الأسود والأبيض.

ولم يصدر بعد أي تعليق من شركة آبل، كما أنها لم ترسل أي دعوات لحضور المؤتمر المرتقب.