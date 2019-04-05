السعودية تكشف أعداد المصابين بالإيدز

أفادت وسائل اعلام محلية سعودية الجمعة بأن عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في المملكة الخليجية خلال عام 2018 بلغ 533 شخصا.

وذكرت صحيفة سبق أن "إحصاءات حديثة كشفت أن نسبة الرجال إلى النساء المصابين بالمرض خلال عام 2018 بلغت ستة إلى واحد.

ونقلت الصحيفة عن مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة السعودية سناء مصطفى فلمبان قولها إن "نحو 83 في المئة من المصابين كانوا في سن الشباب في الفئة العمرية من 15-49 سنة".

وبلغ عدد حالات الإصابة بـ"الإيدز" المكتشفة في السعودية منذ عام 1985 ولغاية الآن أكثر من 20 ألف شخص بينهم 12 ألف أجنبي وفقا للصحيفة.

وتؤكد وزارة الصحة السعودية أن سبب انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة في البلاد يعود بالمرتبة الأولى إلى العلاقات الجنسية غير المحمية مع شخص مصاب بالمرض.