بلاي ستيشن كلاسيك.. سوني تكشف قائمة الألعاب

بعد أن كانت قد أعلنت عن إطلاق نسخة جديدة محدثة ومصغرة من جهاز بلاي ستيشن الكلاسيكي الصادر في 1994، كشفت شركة سوني الاثنين عن الألعاب الـ20 التي ستتضمنها هذه النسخة المقرر أن تطرح في الأسواق في الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومن بين أبرز الألعاب "ريزيدنت إيفيل" و "غراند ثيفت أوتو" و "فاينل فانتازي" و "ميتال غير سولايد" و "تيكين 3" و "سايفون فلتر" و "جي تي أيه".

وستكون هذه الألعاب محملة مسبقا على الجهاز، ولا توجد حاجة لشرائها كما كان في السابق.

وقالت الشركة إن سعر الجهاز الجديد سيبلغ نحو 100 دولار، وسيكون أصغر بنسبة 45 في المئة من جهاز بلايستيشن نسخة عام 1994.