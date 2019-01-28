الكرملين يقر بوجود 'مدربين' في السودان

أقر المتحدث باسم الكرملين الاثنين بوجود "مدربين" روس إلى جانب القوات الحكومية في السودان، حيث يواجه الرئيس عمر البشير حركة احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ أكثر من شهر.

وقال ديمتري بيسكوف للصحافيين "يعمل مدربون بالفعل هناك. إنهم يعملون منذ بعض الوقت"، مضيفا أن هذا الوجود العسكري يندرج "في إطار العلاقات الثنائية الروسية السودانية" وهو "مشروع تماما".

وتابع "لا أعتقد أنه من الضروري تقديم تفاصيل لهذه المعلومة"، بدون أن يحدد بالضبط دور هؤلاء المدربين في السودان.

وكان نائب وزير الخارجية لإفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أفاد في وقت سابق الإثنين أن "مدربين خاصين وحكوميين" موجودون في السودان للقيام بمهمات "تدريب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.

ويشهد السودان منذ أسابيع احتجاجات اندلعت بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ثم انتشرت وتحولت إلى تجمعات وتظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضدّ حكم البشير.

وقال مسؤولون إن نحو 30 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت في 19 كانون الأول/ديسمبر في مدينة عطبره وامتدّت إلى الخرطوم وبقيّة أنحاء البلاد، بينما تقول جماعات حقوقية إنّ عدد القتلى يزيد على 40 شخصا بينهم عاملون في المجال الطبي وأطفال.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، كتبت صحيفة "تايمز" البريطانية أن "مرتزقة ناطقين بالروسية" يساعدون في قمع الحركة الاحتجاجية في الخرطوم.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجددا الأسبوع الماضي وجود مرتزقة روس في السودان.

وقالت زاخاروفا للصحافة "بحسب معلوماتنا، فإن ممثلي شركات أمنية خاصة روسية لا علاقة لهم بأجهزة الدولة يعملون في السودان".

وأوضحت أن "مهمتهم تقتصر على تدريب العسكريين وقوات الأمن في الجمهورية السودانية".