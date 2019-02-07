أعلى درجات للحرارة منذ 138 عاما

كشفت هيئات علمية متخصصة أن الطقس في 2018 سجل أكثر الدرجات ارتفاعا منذ نحو 140 عاما.

وبحسب وكالة إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي " نوا"، كانت درجات الحرة في الأعوام 2015-2018 الأعلى في التاريخ الحديث للكرة الأرضية وتحديدا منذ عام 1880.

وأشارت ناسا في بيان الأربعاء أن الحرارة العالمية خلال 2018 ارتفعت 0.83 درجة مئوية عما كانت عليه بالمعدل خلال الأعوام من 1951 إلى 1980.

وتحلل ناسا درجات الحرارة التي يتم جمعها من أكثر 6300 محطة أرضية وسفينة لمتابعة أحوال الطقس.

معدل درجات الحرارة في عام 2018 لأبرز العواصم العربية:

بيروت، لبنان

22.3 درجة مئوية، كانت أعلى من المعدل بـ 1.7 درجة مئوية.

بغداد، العراق

24.4 درجة مئوية. أعلى من المعدل بـ 1.4 درجة مئوية.

القاهرة، مصر

24.4 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.7 درجة مئوية.

دمشق، سوريا

19.2 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.6 درجة مئوية.

الرياض، السعودية

25.9 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 1.1 درجة مئوية.

صنعاء، اليمن

17.3 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 12.4 درجة مئوية.

الخرطوم، السودان

30.2 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 0.5 درجة مئوية.

عمان، الأردن

19.5 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.1 درجة مئوية.

أبو ظبي، الإمارات

29.7 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.2 درجة مئوية.

الرباط، المغرب

16.9 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 0.9 درجة مئوية.

تونس، تونس

19.1 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 0.3 درجة مئوية.

نواكشوط، موريتانيا

25.6 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بدرجة مئوية.

مسقط، عمان

29.2 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 0.4 درجة مئوية.

الكويت، الكويت

28 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل 1.8 درجة مئوية.

الجزائر، الجزائر

19.8 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل 1.9 درجة مئوية.

الدوحة، قطر

29.9 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.4 درجة مئوية.