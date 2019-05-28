'أداؤه سيئ'..الكاف يوقف حكما مصريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة ستة أشهر.

وجاء قرار الإيقاف على خلفية أداء جريشة "السيئ" في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والذي أثار احتجاجا رسميا من الجانب المغربي.

وجاء في بيان بالإنكليزية على الموقع الالكتروني لـ "كاف"، أنه على إثر مباراة الفريقين الأسبوع الماضي "قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف السيد جهاد جريشة لفترة ستة أشهر بسبب الأداء السيئ".

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بالتعادل 1-1، لكنها شهدت احتجاجات على أرض الملعب من لاعبي الفريق المضيف.

وأتى الاحتجاج على خلفية إلغاء هدف للوداد البيضاوي في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء لهم في الشوط الثاني وذلك بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر".

