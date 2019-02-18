'الكاف' يكشف عقوباته بحق الإسماعيلي المصري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن عقوباته النهائية على نادي الإسماعيلي المصري، على خلفية أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراته الأخيرة أمام نادي الإفريقي التونسي، في دوري أبطال افريقيا.

وقرر الكاف فرض غرامة مالية على الإسماعيلي قدرها 40 ألف دولار، وحرمانه من جماهيره في مباراتين مع وقف التنفيذ في إحداهما.

ويعني هذا أن النادي المصري سيخوض مباراته المقبلة مع شباب قسنطينة الجزائري في 23 شباط/فبراير، من دون جمهور.

وقال نادي الإسماعيلي إنه سيتأنف على قرار الاتحاد الإفريقي.

وتأتي عقوبات الكاف كبديل لقرار الإقصاء من دوري الأبطال الذي فرضه الاتحاد سابقا على الإسماعيلي.

ولعب الاسماعيلي مباراتين بدوري الأبطال خسر كليهما الأولى بهدفين أمام مازيمبي الكونغولي، والثانية بسبب عدم استكمال المباراة أمام الإفريقي التونسي.