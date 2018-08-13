القيظ يهدد وجود دول عربية: 70 درجة مئوية قد تصبح أمرا اعتياديا!

موجة حرارة قاسية ضربت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، لكن قد تكون هذه البداية فقط .

ورغم التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة حاليا، فإننا قد لا نستطيع تحملها مستقبلا خاصة في مناطق شمال أفريقيا والخليج، بحسب تقرير لموقع شبكة NBC.

يقول أشرف زكي، ممثل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن آخر ثلاث سنوات كانت الأكثر سخونة في مصر منذ بدء عملية تسجيل الحرارة.

وأضاف زكي أن "كل الظواهر المناخية المتطرفة قد زادت بالفعل، إذ ارتفع عدد الموجات الحارة، وازدادت مستويات الرطوبة، وكل هذا يعود لتأثير تغير المناخ".

وأظهرت الإحصاءات في مصر ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع، وحذر زكي من أنه في حال استمرار الاحتباس الحراري بالوتيرة ذاتها ولم تتخذ إجراءات تصحيحية مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ، فإن هذا قد يزيد من حدة الكوارث حول العالم.

وفي دلتا النيل الخصبة، أدى ارتفاع منسوب مياه البحر والجوفية إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 4 في المئة، كان أغلبها في مناطق تبعد عن ساحل البحر المتوسط (الذي أصبح مالحا بالفعل) بـ6.25 ميل إلى 12.5 ميل.