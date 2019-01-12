القوات الأميركية تعلن قتل عضو بارز بداعش

أعلنت القوات الأميركية في أفغانستان السبت مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال مداهمة بإقليم ننكرهار.

وقال أوبون ميندي المتحدث باسم القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان، إن خطاب أمير قُتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار في الـ10 من يناير كانون الثاني الجاري.

وأضاف في بيان أن أمير، الذي كان يعرف بعدد من الأسماء، سهل تنفيذ هجمات كبرى وأمد مسلحي داعش بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات.

وقال ميندي "القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف الدولة الإسلامية في المستقبل ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار".

المصدر: رويترز