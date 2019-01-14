السودان.. مزيد من التضييق على الصحافة

على صفحتها على فيسبوك، لجأت صحيفة "الجريدة" السودانية لنشر قصصها وأخبارها التي كان من المفترض أن تصدر في النسخة المطبوعة الإثنين، لكن السلطات الأمنية حالت دون طباعة الصحيفة في ظل محاولات لمنع انتشار أخبار الاحتجاجات التي اندلعت منذ نحو شهر تقريبا. وبعد منع الأمن طباعة الصحيفة المستقلة، أعلن صحافيوها عزمهم تنظيم وقفة أمام مباني إدارة الإعلام بجهاز الأمن، احتجاجا على ما وصفوه الإثنين بـ"التوقيف التعسفي الذي ظلت تتعرض له الصحيفة لمدة 15 يوما، ومنعها من نقل أخبار عن لقاء مدير جهاز الأمن بالإعلاميين". قوات الأمن استبقت الوقفة باعتقال عدد من صحافيي "الجريدة"، ومن بينهم رئيسا مجلس الإدارة والتحرير، بحسب ما أفادت "شبكة الصحافيين السودانيين" المستقلة.

وأفادت شبكة الصحافيين السودانيين باعتقال 28 صحفيا في حملة وصفتها بـ"المسعورة". "رغم اعتقال معظم محرريها، منسوبي جهاز الأمن ينتشرون في محيط صحيفة (الجريدة)، في محاولة لإثارة الفزع عبر التلويح بالهروات". وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من ألف شخص أوقفوا منذ اندلاع الاحتجاجات، بينهم قادة من المعارضة ونشطاء وصحافيون ومتظاهرون. والإثنين أيضا، منع جهاز الأمن السوداني طباعة صحيفة حزب البعث السوداني، إذ كانت تتناول أعداد المعتقلين والمصابين جراء الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 19 كانون الأول/ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. وكانت أجهزة الأمن قد صادرت أيضا صحيفة "اليوم التالي" في 12 كانون الأول/ يناير الجاري "على خلفية تغطيتها لموكب الرحيل الرابع بأم درمان الأربعاء الماضي"، بحسب شبكة الصحفيين السودانيين. وأشارت الشبكة الإثنين إلى أن جهاز الأمن أوقف الصحافية بجريدة "الانتباهة" سهير عبدالرحيم من الكتابة لأسبوع، للمرة الثانية منذ تفجر الاحتجاجات، حيث سبق إيقافها لثلاثة أيام، كما أوقف محمد عبد الماجد عن الكتابة في صحيفتي "الانتباهة" و"قوون" قبل أسبوعين على خلفية مقالات انتقد فيها النظام بشدة، فيما لا يزال عدد آخر من الصحافيين العاملين في قنوات تليفزيونية رهن الاعتقال.