الرئيس ترامب يستقبل القس برانسون في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر السبت القس أندرو برانسون في البيت الأبيض غداة إفراج السلطات التركية عنه بعد حكم قضائي في مدينة إزمير.

وجدد الرئيس ترامب شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الذي جعل إطلاق سراح القس برانسون ممكنا".

وقال مخاطبا القس "لقد خضنا مفاوضات طويلة وشاقة".

ووصف الرئيس ترامب الإفراج عن برانسون بأنه "خطوة كبرى" للأمام في العلاقات الأميركية التركية.

وشكر برانسون الرئيس ترامب على الجهود التي بذلها من أجل تسهيل إطلاق سراحه بعد أن سجن لنحو سنتين في اطار قضية "إرهاب" و"تجسس" أدت إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين أنقرة وواشنطن.

وقال برانسون مخاطبا الرئيس "لقد حاربت من أجلنا بالفعل".

وكان القس برانسون وصل السبت إلى واشنطن غداة إفراج السلطات القضائية التركية عنه، بحسب ما أعلن رئيس منظمة مسيحية يرافقه.

وقال توني بيركينز في تغريدة "هبطنا للتو في قاعدة أندروز الجوية مع القس برونسون وزوجته نورين. وهما ممتنان لعودتهما سالمين إلى الوطن في الولايات المتحدة".

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